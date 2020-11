Le Paris réussi de Daniil Medvedev

Le tournoi des maîtres débutera dimanche prochain, sans public parce que Londres est sous cloche sanitaire alors que la pandémie galope toujours dans la plupart des régions de l’Île. Mais à part quelques exceptions, sans doute plus sensibles à ce climat anxiogène ou incapables de se sublimer lorsque les gradins sont aussi vides que les couloirs du métro à 3 heures du matin, la plupart des tennismen sont désormais rompus à ces circonstances de jeu de moins en moins inhabituelles. Alexander Zverev et Daniil Medvedev seront de ce Masters 2020 pas comme les autres, à l’instar de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev et Diego Schwartzman, autres joueurs du top qui ont validé leur voyage sans quarantaine vers la Grande-Bretagne.