Anderlecht encaisse encore dans les dernières minutes: «Ca nous est arrivé trop souvent»

Dimanche, le Sporting d’Anderlecht a partagé l’enjeu sur le terrain de La Gantoise grâce à un but de Yaremchuk dans les dernières minutes de la rencontre. Les Mauves ont eu plusieurs occasions de tuer la rencontre ou de la renverser dans les derniers instants mais les Buffalos ont été intraitables.

Sambi Lokonga : « On a dominé pendant 90 minutes et on encaisse à la fin. On va devoir retravailler tout ça et il ne faudra pas que ça nous affecte pour la suite ».

« Hendrick on n’a rien à lui reprocher, il nous a déjà sorti des arrêts de classes mondiales donc sa bourde, on ne lui en veut pas. On a laissé tomber des points à plusieurs reprises, je ne suis pas content. »