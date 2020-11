France: Jean-Luc Mélenchon «propose» sa candidature à la présidentielle de 2022

Le président des députés Insoumis avait déjà été candidat en 2012 et 2017.

Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a « proposé » dimanche soir sur TF1 sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, à condition toutefois de réunir « 150.000 signatures de parrainage ». « Je suis prêt. Je propose ma candidature mais à une condition (…), je serai candidat définitivement si et seulement si j’ai recueilli 150.000 signatures de parrainage », a-t-il déclaré au journal de 20 heures. « A ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple », a ajouté le président des députés Insoumis, déjà candidat en 2012 et 2017.

Il a précisé qu’aucun autre Insoumis n’avait souhaité être candidat. M. Mélenchon est le troisième candidat déclaré pour 2022 après la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan.