Le duel entre Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach aura été riche en buts : sept avec une victoire du Bayern qui en a marqué quatre. Cependant, le but que tout le monde retiendra et qui a fait le tour des réseaux sociaux reste celui de Valentino Lazaro.

Dans le temps additionnel, le joueur de Gladbach s’est offert l’un des buts de l’année avec un coup du scorpion qui a surpris tout le monde sur la pelouse.