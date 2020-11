Vincent Kompany déçu après le partage d’Anderlecht à Gand: «On n’était pas flamboyant»

Le Sporting d’Anderlecht aurait pu arracher la victoire à Gand mais est, de nouveau, retombé dans ses travers en encaissant un but dans les dernières minutes de la rencontre. Deux points de perdu pour les Mauves qui ont gaspillé… Dix points depuis le début du championnat à cause des buts encaissés en fin de match.

« Ca fait partie des moments les plus difficiles en tant que coach. Des moments où on est si proche de son but et que finalement on laisse s’échapper un résultat. Ca fait 10 points maintenant, c’est énorme. Mais moi ça a toujours été mon point fort, ça fait mal mais demain je vais me réveiller avec une situation claire dans ma tête pour avancer et améliorer l’équipe », explique Vincent Kompany au micro d’Eleven Sports.