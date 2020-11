Murillo après La Gantoise – Anderlecht (1-1): «Un manque de concentration coupable»

D’habitude si souriant, Kemar Lawrence avait lui aussi la tête des mauvais jours après la rencontre La Gantoise – Anderlecht (1-1), sa 2e de rang en qualité de titulaire. « Ce partage concédé sur le fil est d’autant plus dommage que défensivement, on avait bien eu la route pendant 85 minutes », expliquait le Jamaïcain, éprouvé après avoir arpenté son flanc. « Malheureusement, sur l’action qui amène l’égalisation, on laisse trop d’espaces au centreur et Yaremchuk démontre une fois de plus qu’il est un attaquant redoutable en s’élevant plus haut que tout le monde. C’est sans doute la seule fois du match où il a bénéficié d’un peu de liberté, d’ailleurs. »