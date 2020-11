Nethys et Ogeo veulent démettre le président d’Integrale

Les administrateurs de Nethys et Ogeo ont dénoncé auprès de la Banque nationale le comportement de l’actuel président de l’assureur liégeois, Michel De Wolf. Et sont en train d’organiser sa révocation. Ambiance…

Déshonoré par les indemnités de rétention – un total de 5,7 millions d’euros, dont quatre au bénéfice de son seul CEO, Diego Aquilina – qui furent promises à ses anciens dirigeants au lendemain du scandale Publifin, rappelé à l’ordre par la Banque nationale, considéré comme un puits sans fond par la maison-mère, Nethys, qui y a déjà injecté 350 millions d’euros (et doit encore libérer 30 millions), l’assureur liégeois Integrale est depuis plusieurs mois déjà à la recherche d’un repreneur capable de recapitaliser l’entreprise pour qu’elle réponde aux très strictes normes de solvabilité européennes et aux exigences de la Banque nationale de Belgique. Deux candidats, Athora et Monument RE (lire par ailleurs), firent bien des offres mais qui furent jugées insuffisantes.