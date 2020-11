Diables rouges: un infime espoir pour Hazard, une grande crainte pour Lukaku

Sans surprise, le coronavirus vient encore perturber les beaux plans de Roberto Martinez. Après l’annonce du test positif d’Eden Hazard ce samedi (sans être pour autant officiellement forfait pour l’Union belge), les mesures sanitaires en Italie placent un doute sur la disponibilité de Romelu Lukaku. Les Diables sans leur capitaine et leur meilleur buteur pour conclure la Nations League, la possibilité est réelle…

Vendredi, tout semblait cousu de fil blanc dans la sélection de Roberto Martinez. Dans la foulée de ses premières apparitions de la saison avec le Real Madrid (deux en Ligue des champions et une en Liga ponctuée d’un « golazo »), l’étape suivante pour Eden Hazard était le retour en équipe nationale pour atteindre l’objectif manqué en 2018 : décrocher un ticket pour la phase finale de la Nations League. « Le retour d’Eden est très positif », s’était réjoui le sélectionneur national lors de l’annonce de son groupe. « On est impatient de le retrouver. Il joue sans douleur et bouge bien son corps. Il est apte même s’il faut être patient avec lui. »