Anderlecht: le retour au premier plan de Yari Verschaeren

Il suffisait de voir la tête et les gestes de dépit de Vincent Kompany devant son petit banc pour comprendre la frustration de tout le clan anderlechtois juste après le but égalisateur tardif de Roman Yaremchuk. Du côté des joueurs, les têtes étaient baissées en quittant la pelouse de la Ghelamco Arena où, comme le rappela fort à propos Albert Sambi Lokonga, les Mauves ont « une nouvelle fois bêtement jeté des points. Une fois de plus, une fois de trop, malheureusement. Parce que les occasions de doubler la mise, on les a eues… »