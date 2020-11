Et à la fin, Anderlecht encaisse un but

En route vers un troisième succès de rang en championnat et une place de co-leader du championnat en compagnie de Charleroi et Bruges, Anderlecht a encore craqué dans les dernières minutes à Gand. Mais les Mauves méritaient-ils davantage que ce partage ?

Il y a quelques années, Anderlecht avait connu une période durant laquelle il ratait de nombreux penalties. Les joueurs se succédaient et le résultat était pratiquement toujours le même : un penalty sur deux n’était pas converti. Jusqu’à en devenir un sujet de moquerie de la part des supporters des autres clubs… Si ce n’est plus d’actualité, Anderlecht est en train de remplacer cette « tradition » par une autre : encaisser au moins un but dans les derniers instants d’une rencontre. Un « running gag » qui ne fait évidemment pas du tout sourire Vincent Kompany. Son poing tapé avec rage sur le banc de Gand lorsque Yaremchuk a trompé la vigilance de Van Crombrugge en atteste. « La déception est énorme », confirme le T1.