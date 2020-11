Deux points séparent le FC Bruges (1er) d’Anderlecht (7e): quel suspense en D1A!

Les dirigeants de Jupiler Pro League n’iront pas jusqu’à dire « Merci Waasland-Beveren » mais la modification de la formule du championnat, suite aux procédures du club waeslandien (et des incertitudes de calendrier dues au coronavirus), n’est certainement pas étrangère au « goulot » observé au sommet de la hiérarchie.

Là où des Playoffs 1 à 6 autorisaient parfois des faux pas (et une qualification lors de la dernière journée), la réduction à 4 équipes pour jouer le titre autorise moins de relâchement, même avec 4 journées de plus. Ajoutez-y l’absence de public qui met les équipes sur un pied d’égalité (le Club Bruges n’a toujours pas gagné chez lui à huis clos !)

Certes, ce n’est certainement pas une première en championnat de retrouver… sept équipes regroupées sur deux points, les égalisations respectives de Lestienne et Yaremchuk ont même empêché la répétition d’une situation observée une dernière fois durant la saison 2012-2013 : avec 23 points, l’Antwerp et Anderlecht auraient été à la hauteur du Club Bruges et du Sporting Charleroi. Sans oublier que le Standard aurait pu tout aussi bien trôner seul en tête du classement en cas de succès au Bosuil…