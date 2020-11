Œil pour œil, dent pour dent

John van den Brom est donc devenu le 11e coach de Genk en 10 ans. Selon la formule consacrée, le Néerlandais a déjà laissé une forte impression à sa première séance d’entraînement. Avec une telle rotation sur le banc, le « projet » est très compliqué à distinguer à la Luminus Arena. A moins que le rôle de l’entraîneur soit devenu tout à fait subalterne désormais…

La direction du Racing pourra certes faire valoir que deux de ses quatre derniers entraîneurs – Philippe Clement et le frais démissionnaire Jess Thorup – ont activé une clause libératoire dans leur contrat. Avec Philippe Clement, l’affaire s’est tout de même faite de manière plus douce : au bout de deux saisons. Avec Thorup, c’est autre chose : 39 jours et 5 matchs ! On pourrait y voir une revanche des entraîneurs, trop souvent éconduits en cours de saison.