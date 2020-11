Trent Alexander-Arnold absent avec l’Angleterre face aux Diables rouges

Le défenseur de Liverpool manquera la Nations League à cause d’une blessure lors du match face à Manchester City.

L’arrière droit anglais de Liverpool Trent Alexander-Arnold manquera les rencontres internationales prévues la semaine prochaine en raison d’une blessure encourue dimanche face à Manchester City lors de la huitième journée de Premier League (1-1). Il manquera donc le duel de Ligue des Nations face à la Belgique dimanche 15 novembre.

Le joueur de 22 ans a été contraint de quitter le terrain lors la deuxième mi-temps de la rencontre de Liverpool face à Manchester City ce dimanche à cause d’une blessure au mollet. « Trent sera absent pour les matchs de l’Angleterre, c’est sur », a déclaré le coach de Liverpool, Jurgen Klopp. « Nous ne savons pas ce qu’il a, il passera un scan demain et ensuite nous y verrons plus clair. »