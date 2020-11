Le Real Madrid s’est complètement effondré 4-1 à Valence dimanche soir en clôture de la 9e journée de Liga, et a essuyé sa deuxième défaite de la saison en championnat d’Espagne.

Karim Benzema a ouvert le score (23e), mais les hommes de Zinédine Zidane se sont ensuite écroulés : ils ont offert quatre penaltys (dont trois transformés par Carlos Soler à la 35e, 54e et 63e) ainsi qu’un but contre son camp de Raphaël Varane (43e) à Valence, et retombent à la 4e place au classement.