Coronavirus - La moitié des associations ont vu leur situation financière se dégrader

La plupart (95%) estime que la dégradation de la situation financière est liée à la crise du Covid-19. Et un tiers d'entre elles ne prévoit pas d'amélioration pour l'année à venir.

Les subsides publics restent une source de financement stable et très importante pour le secteur. 70% en bénéficient.

En revanche, 65% des associations ont observé une nette diminution des recettes commerciales provenant des ventes (autocollants, gaufres, etc) au cours des 12 derniers mois. Environ un tiers des associations ont également enregistré une diminution des dons de particuliers (31%, contre 24% en 2018), dons de fondations privées (36%, contre 17% en 2018) et cotisations de leurs membres (38%, contre 15% en 2018).

Les associations actives dans les secteurs de la culture et des loisirs, et de la coopération au développement enregistrent la plus forte dégradation de leur situation financière, même si aucun secteur n'est épargné, rappelle la fondation.