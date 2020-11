«Détours wallons»: Des villes et des champs

En écho à la crise sanitaire et à ses conséquences que sont le confinement, le télétravail et le besoin d’un « monde d’après », nos confrères français de L’Obs ont produit un long dossier sur un phénomène que le coronavirus accentue : beaucoup d’habitants quittent Paris pour les grandes villes de province et parfois les grandes villes de province pour des villes moyennes. On s’installe à Chartres, Orléans ou Reims au détriment de la capitale, mais on renonce aussi à Nantes au profit de La Rochelle ou de Saint-Nazaire.