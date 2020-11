Le virologue Marc Van Ranst se réjouit de l’évolution positive de l’épidémie de coronavirus en Belgique de ces derniers jours. « Nous constatons maintenant un plateau, que l’épidémie n’augmente plus, et c’est bien. Mais maintenant, ce plateau doit également diminuer considérablement. Et les deux prochaines semaines seront importantes à cet égard », a déclaré le professeur de la KU Leuven à Het Laaste Nieuws.