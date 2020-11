Liga: le Celta Vigo se sépare de son entraîneur Oscar Garcia

Garcia, 47 ans, avait débarqué à la tête du Celta en novembre 2019 et avait permis au club de se sauver in extremis au sein de l’élite espagnole. Cette saison, le club galicien occupe la 17e place du classement avec 7 points en 9 matches.

Ancien joueur de Barcelone et de Valence, Garcia est le premier entraîneur limogé cette saison en Liga. Il avait également entraîné le Maccabi Tel-Aviv (2012-2013 et 2014), Brighton & Hove Albion (2013-2014), Watford (2014), Red Bull Salzbourg (2015-2017), Saint-Etienne (2017) et l’Olympiakos (2018).