Coronavirus: se faire tester après un contact à haut risque à nouveau possible mi-novembre

Le testing après avoir été en contact avec une personne à haut risque devrait être à nouveau possible mi-novembre, ont souligné lundi les porte-parole interfédéraux Covid-19.

L’élargissement du testing aux personnes en contact avec d’autres personnes à haut rique devrait survenir «dans la deuxième moitié de novembre, lorsque la nouvelle plateforme qui doit aider les laboratoires cliniques sera totalement mise en place pour étendre potentiellement les tests à plus de 100.000 par jour», précise Yves Van Laethem. Les personnes qui ne pouvaient plus se faire dépister, après un contact à haut risque par exemple, car le système était «embouteillé», pourront donc à nouveau être testées d’ici la semaine prochaine.

«C’est fondamental, après cette deuxième vague, pour dépister les cas dans la société et les isoler et qu’ils ne transmettent pas la maladie», poursuit le spécialiste. En attendant, les règles de quarantaine et d’isolement restent les mêmes.