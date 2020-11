Anderlecht fait partie des meilleurs clubs formateurs en Europe

À Anderlecht, plus que jamais, la jeunesse est devenue la priorité du club, qui mise énormément sur ses talents de l’Académie. Reste que, ces dernières années, les Mauves ont également fait du bon travail si on s’en réfère aux données de l’observatoire du football CIES. Sans grande surprise, le club bruxellois est le meilleur club formateur du pays… mais il est aussi très bien placé à l’échelle internationale. Ainsi, on dénombre 12 joueurs, formés à Neerpede (pendant au moins trois saisons), qui jouent actuellement dans des équipes des cinq grands championnats européens (Premier League, Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A). Ce qui place Anderlecht à la 39e place, loin derrière le Real Madrid (42), le Barça (32) et Lyon (31). Mais si on se penche sur le nombre de matches disputés depuis un an par ces joueurs, on remarque qu’Anderlecht arrive en première position avec une moyenne de 20,7 rencontres disputées par joueur, devant l’Atlético Madrid (19,5).