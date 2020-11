La fédération internationale d’athlétisme va remettre cette année un «Covid Inspiration Award»

La crise du coronavirus est venue aussi perturber le calendrier 2020 en athlétisme avec notamment le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo. « Nous avons vu des initiatives et des programmes vraiment créatifs de la part de nos athlètes et de nos organisateurs d’événements afin d’offrir une compétition à nos athlètes et à nos supporters, ce qui est l’essence-même de notre sport », a précisé Sebastian Coe, le président de World Athletics. « Nous voulons les récompenser en remettant ce prix spécial. »

World Athletics a sélectionné trois nominés dont l’Ultimate Garden Clash, mis en place par le perchiste français Renaud Lavillenie. Cette compétition voyait des athlètes s’affronter de manière virtuelle depuis leur domicile ou leur lieu d’entraînement au saut à la perche ou au décathlon.