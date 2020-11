Invitation à remonter l’histoire, au gré des eaux des jardins du château d’Annevoie

Grottes, jeux d’eaux, promenades végétales et lumineuses, les jardins d’Annevoie racontent 250 ans d’une histoire industrielle et esthétique wallonne.

Ils ont 250 ans – voire un peu plus désormais – ils nous parlent à la fois d’une famille de grand lignage qui n’a eu de cesse de les développer et de les embellir, ils démontrent un véritable génie hydraulique mêlant nécessité industrielle et préoccupation esthétique, s’inscrivent dans l’essor commercial pré-industriel et industriel d’une région voire du pays, ils forment en définitive l’un des plus beaux endroits de Wallonie où se promener jusqu’à ce dimanche 15 novembre, journée qui clôturera leur saison 2020.