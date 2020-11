Carte blanche: «Une réforme de l’Etat pour de meilleurs soins de santé?»

Le 31 juillet dernier, Le Soir et De Standaard publiaient une carte blanche coordonnée par Frank Vandenbroucke, devenu depuis lors ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Cette carte blanche appelait à une réforme de l’Etat dans le domaine des soins de santé qui parte non de principes abstraits, mais d’une vision lucide et audacieuse de l’avenir des soins de santé solidement appuyée sur les connaissances scientifiques et l’expérience des acteurs de terrain. L’un de ses initiateurs et cosignataires était Jan De Maeseneer, qui, comme médecin de première ligne et professeur à l’Université de Gand, a élaboré un modèle détaillé d’organisation des soins de santé s’inscrivant dans cette perspective.

Ce modèle vise à articuler deux éléments principaux. D’une part la prise en charge de la santé de la population doit s’effectuer de manière globale et au niveau d’entités territoriales de taille réduite de l’ordre de 50.000 habitants (moins en zone rurale, plus en zone urbaine). Cette prise en charge doit se fonder sur la collaboration entre les soins médicaux et para-médicaux de première ligne, les soins à domicile, les maisons de repos, les hôpitaux, l’éducation à la santé, les mesures de prévention, etc. et il est souhaitable que son organisation pratique soit confiée aux acteurs de terrain, bien informés des réalités locales. D’autre part, lorsque l’efficacité ou la solidarité le requièrent, il importe de maintenir à une échelle plus élevée un certain nombre de compétences, par exemple les décisions en matière de prise en charge collective des médicaments et des actes médicaux, la programmation des équipements coûteux, le financement des hôpitaux universitaires, ainsi que la collecte et la répartition des moyens financiers permettant d’assurer un accès équitable aux soins de santé dans l’ensemble du pays.