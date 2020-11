Festival Impact: quand la scène s’incruste chez vous

La situation sanitaire impose au Théâtre de Liège de fermer ses portes ? Le festival Impact rebondit et se décline en version 100 % numérique avec des propositions hybrides et inédites à vivre de chez soi.

Le rituel était jusqu’ici bien rodé. Fréquenter un spectacle signifiait se rendre disponible tel jour et à telle heure, prendre le vélo ou le tram pour honorer le rendez-vous, être accueilli dans un théâtre, rejoindre sa place numérotée, s’installer parmi ses pairs et puis laisser le noir se faire pour que jaillisse le rêve, le trouble, l’ailleurs.

Privés de ce cérémonial au printemps, nous l’avions retrouvé avec délice en septembre. Et, vlan ! Voilà qu’il nous est confisqué à nouveau. Et si nous profitions de cette seconde paralysie pour expérimenter d’autres rites ? Et si, au lieu d’aller au théâtre, nous laissions le théâtre s’insinuer dans nos vies ?