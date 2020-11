Aujourd’hui comme hier, «Rebecca» hante: nouvelle version sur Netflix

Quelle fascinante comparaison entre deux adaptations du chef-d’œuvre littéraire de Daphné du Maurier à quatre-vingts ans d’intervalle ! Se pose la question de l’interprétation et du regard. En 1939, Alfred Hitchcock adapte son roman L’auberge de la Jamaïque, mais l’écrivain, issue d’une famille londonienne bourgeoise et bohème, bisexuelle qui fait des Cornouailles son paradis sur terre, n’y reconnaît pas son œuvre. Elle est donc désespérée quand elle apprend qu’un an plus tard, c’est à nouveau lui qui va adapter un autre de ses romans, Rebecca. Le film, avec Joan Fontaine et Laurence Olivier (qui aurait préféré Vivien Leigh et le fera sentir à sa jeune partenaire), est un énorme succès, reçoit deux Oscars (celui du meilleur film et celui de la meilleure photographie) et l’aval de Daphné du Maurier.