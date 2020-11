En attendant Stromae…

Il n’y a pas une année, pas un mois depuis 2015 et la fin de sa tournée Racine Carrée, où on ne nous pose pas la question : quand donc Stromae reviendra-t-il avec un nouvel album ?

Non pas qu’il ait totalement disparu mais il faut croire que les capsules saisonnières de la ligne de vêtements Mosaert, réalisé par le trio qu’il forme avec son frère Luc Junior Tam et son épouse Coralie Barbier, ne suffisent pas à combler un manque. C’est en 2013 que paraissait son dernier album et c’est en 2013 et 2014 que ce disque a été le plus vendu de l’année en France, performance qu’a réalisée en 2019 le Brol d’Angèle.