Ólafur Arnalds Some kind of peace

Un voyage émotionnel intense, émouvant, dans des paysages imaginaires bercés par les rayons de soleil de l’automne qui réchauffent le visage. Une simplicité exquise. Une fragilité touchante. some kind of peace, cinquième album studio d’Ólafur Arnalds est à son image : subtil, gracieux, sans prétention. Une proposition où le musicien se libère un peu plus encore des frontières et des conventions. Il y a la douceur de « Zero », la force tranquille de « Still/Sound », l’énergie de « Loom », l’évasion de « Woven Song »… Le tout bercé par la force tranquille des cordes, discrètement soutenues par le piano. De quoi trouver la paix.

