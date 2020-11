Coronavirus: plus de la moitié des entreprises en infraction face au respect des mesures sanitaires

L’ensemble des services d’inspection du travail ont contrôlé le respect des mesures sanitaires auprès de 17.633 employeurs entre le 23 mars et le 30 septembre, ont indiqué lundi le ministre de l’Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne et le Service public fédéral Emploi. Ces inspections ont permis de constater 8.170 infractions, dont parfois plusieurs chez le même employeur. Environ un sur deux ne respectait pas les règles.

Un millier d’inspecteurs sont déployés sur le terrain pour contrôler l’obligation de télétravailler et le respect des protocoles sanitaires pour les fonctions qui ne le permettent pas, selon les secteurs d’activité.

Ils ont dressé 4.109 avertissements au total et ont rédigé 31 procès-verbaux d’infraction, ou pro justitia. Quelques 92 entreprises ont dû fermer sur le champ, faute de garantir la sécurité de leurs travailleurs.