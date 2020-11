De nouveaux actionnaires dans la société qui détient Mouscron

L’été dernier, Gérard Lopez a racheté l’Excel Mouscron via une société créée et basée au Luxembourg, qui avait par ailleurs la même dénomination que le club hurlu. En septembre dernier, il a rebaptisé sa société « Jogo Bonito Group » avec laquelle il est aussi devenu l’actionnaire majoritaire de Boavista. En octobre dernier, l’homme d’affaires a fait rentrer de nouveaux actionnaires au sein de « Jogo Bonito Group ». Les modifications ont été apportées au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois reste l’actionnaire majoritaire avec 90 % des parts de la société.