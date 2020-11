«Get up Wallonia!»: gardez vos idées bien au chaud!

Vous mourez d’envie de participer à la consultation publique prévue par l’interminable procédure de gestation de « Get Up Wallonia » ? Vous ne tenez plus en place à l’idée que le gouvernement wallon donne le feu vert à cette vaste collecte de vos idées, suggestions, projets et propositions ? La plume ou le clavier vous démangent dans l’espoir de donner votre avis sur la relance de la Région ?

Il vous faudra encore patienter, contributeurs anonymes ! L’équipe pilotée par Elio Di Rupo règle les derniers détails de cette opération d’envergure qui doit permettre de bâtir le plan tant attendu sur « l’intelligence collective », expression à la mode qui signifie qu’il y a plus d’idées dans les cerveaux de trois millions et demi de citoyens que dans ceux de huit ministres régionaux.