RD Congo: reçu par Tshisekedi dans le cadre des concertations, le Docteur Mukwege s’élève au-dessus du marécage politique

Reçu en audience par le président Tshisekedi dans le cadre des consultations nationales, le Docteur Mukwege s’est élevé bien au-dessus des manœuvres qui ont pour but de contourner la majorité dont, avec 300 députés, disposent les partisans du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila face au chef de l’Etat Félix Tshisekedi. Rappelons que ce dernier, au vu des nombreux blocages qui paralysent la coalition en place, se cherche de nouveaux alliés au sein de la classe politique afin d’éviter de devoir recourir à la solution à la fois la plus simple, mais aussi la plus coûteuse et la plus hasardeuse, de nouvelles élections.