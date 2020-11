Solidarité durant le confinement: la magnifique initiative de ce joueur de Sochaux

Bryan Soumaré est moins connu que les stars de Premier League ou de Liga. Mais il reste un joueur à part et avec de vraies valeurs. Le médian de Sochaux a d’ailleurs posté sur réseaux sociaux un magnifique message.

« Si dans la situation où nous vivons, tu ne peux pas travailler et que tu n’as pas à manger, n’hésite pas et n’aie pas honte de m’écrire en privé. Pâtes, riz, œufs, lait ou quelque chose comme ça, je peux t’offrir… Ne vas pas au lit, et encore moins avec tes enfants, sans manger », a-t-il écrit sur Twitter.

Son initiative est géniale : il veut apporter de l’aide aux personnes qui ont moins de chance en cette situation de pandémie de Covid-19 et de confinement.