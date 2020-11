Diables rouges: Roberto Martinez vers le Real Madrid en 2022 ?

Toujours très attentif par rapport à ses possibilités de reconversion possible au terme de chacun de ses trois mandats chez les Diables, Roberto Martinez vient de faire récemment évoluer la carte de sa géopolitique personnelle. La Première League n’est plus le seul cœur de cible. Depuis de longs mois, il place en effet subtilement ses pions au Real. Sa gestion des cas Courtois et Hazard, en direct avec Zidane, a plu au président Florentino Perez. Décryptage d’un énorme pari qui se joue entre cette dernière tranche de Nations League et décembre 2022.