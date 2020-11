Van Crombrugge à coeur ouvert après sa prolongation de contrat: «Anderlecht s’était présenté de manière surprenante» (vidéo)

« Le fait de débarquer à Anderlecht était un choix logique car après trois ans en D1A à Eupen, je pense que j’avais atteint mes limites », a débuté Hendrik Van Crombrugge dans un entretien exclusif accordé au club avec qui il a prolongé son contrat jusqu’en 2025.

« J’avais déjà eu l’occasion de changer de club et de passer à l’échelon supérieur (Ajax, Sassuolo), mais je ne me sentais pas prêt à franchir le pas. Et le RSCA s’est alors présenté de manière surprenante », précise-t-il encore.

Durant dix minutes, le gardien de but s’est confié. Sans langue de bois. À découvrir en vidéo.