Un vaccin efficace à 90%? Une bonne nouvelle mais il faut rester prudent

Pfizer et BioNTech ont surpris positivement la communauté scientifique en annonçant des résultats d’efficacité très élevés pour leur candidat vaccin. Il faut néanmoins rester prudent.

L’espoir de voir le monde venir un jour à bout du covid a été ravivé ce lundi suite à la publication par les groupes pharmaceutiques allemand BioNTech et américain Pfizer de résultats intermédiaires de phase 3 indiquant que leur candidat vaccin s’avérait « efficace » à 90 %.

La protection des patients a été obtenue sept jours après l’injection de la deuxième dose du vaccin et 28 jours après la première. Le « taux d’efficacité vaccinale de plus de 90 % » a été mesuré en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo.