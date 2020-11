«Sapiens» en BD: «Yuval nous a appris à écrire et à rire de façon universelle»

L’auteur belge David Vandermeulen réécrit l’aventure de Sapiens, notre ancêtre à tous, dans une BD en quatre tomes, traduite en quinze langues et dessinée par Daniel Casanave.

David Vandermeulen et Daniel Casanave. - D.R.

entretien

Best-seller de l’histoire de l’humanité, le Sapiens de l’historien Yuval Noah Harari a tiré le premier portrait universel de l’être que nous sommes devenus au bout de 300.000 ans d’évolution et de civilisation. Un scénariste belge, David Vandermeulen, et un dessinateur français, Daniel Casanave, relèvent le défi de l’adapter en bande dessinée, dans un siècle de l’image où la caricature et la liberté de pensée fracturent le monde. Les deux auteurs nous expliquent les obstacles qu’ils ont dû sauter pour ne pas s’égarer l’esprit en chemin.