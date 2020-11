Standard: Selim Amallah reste finalement au club durant la trêve internationale

Si les absences d’Obbi Oulare et Mehdi Carcela dimanche à l’Antwerp correspondaient bien à des choix sportifs posés par Philippe Montanier, il n’en va pas de même de Selim Amallah qui aurait débuté la rencontre s’il ne s’était fait mal au genou samedi en fin de séance d’entraînement, sur une frappe. Du coup, l’ancien Mouscronnois n’a pas été autorisé à rejoindre la sélection marocaine et à participer au stage dispensé par Vahid Halilhodzic avant la double confrontation face à la Centrafrique, les 13 et 17 novembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.