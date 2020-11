Carnet de l’intensiviste: «Pour gérer le stress? Le sport, l’équipe, un chien... et un ami de 75 ans»

Dr Sabrina Joachim: «Si j’étais un jour confrontée à l’obligation de choix éthiques, je ne sais pas comment j’arriverais à le surmonter, ce ne serait plus le même métier.» - Marc Trippaerts.

Comment gère-t-on son stress d’intensiviste ? Pas évident, car de nombreux mécanismes de décompression ont disparu avec le covid : voir la famille, les amis, faire du sport, sortir, avoir des activités culturelles… Tout cela, c’est fini pour nous aussi. J’ai repris la course à pied avec une amie, trois fois par semaine, et la box de crossfit à laquelle je suis affiliée publie tous les jours une heure de sport. Le cours diffusé sur le web tombe trop tôt, généralement je ne suis pas rentrée, donc j’effectue ce sport plus tard, seule chez moi.