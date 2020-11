Après avoir rejoué avec l’Inter à l’Atalanta dimanche, Romelu Lukaku a reçu l’autorisation de voyager vers la Belgique. Roberto Martinez pourra compter sur lui contre l’Angleterre et le Danemark. Pour l’amical face à la Suisse, place aux réservistes et aux jeunes.

Les Diables entameront leur dernier triptyque de l’année par un amical contre la Suisse. Avec toutes les critiques qui vont avec de l’ajout de matches « pour du beurre » au cœur d’un calendrier surchargé et dont de nombreux joueurs se plaignent aux quatre coins de l’Europe. À raison quand on voit les cadences imposées à ceux qui conjuguent le championnat, la Coupe d’Europe et les matches internationaux.