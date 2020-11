Avancer sur plusieurs questions éthiques serait au programme de l’exécutif fédéral. Celui-ci pourrait notamment réfléchir à l’opportunité d’une troisième catégorie à côté du « masculin » et du « féminin »

Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) l’a indiqué ce lundi dans De Standaard : le gouvernement fédéral pourrait avancer sur les questions éthiques et notamment sur celle concernant l’instauration sur la carte d’identité, à côté du « masculin » et du « féminin », d’une troisième catégorie pour permettre aux personnes non binaires – celles qui ne s’identifient ni hommes ni femmes – de s’enregistrer en tant que tel.