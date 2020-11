Les marchés saluent la victoire de Biden

Une progression de 6,37 % pour l’indice Bel 20, de 7,5 % pour le CAC 40 (France), de près de 5 % pour le Dax allemand et de plus de 4 % pour le Dow Jones. Les marchés boursiers européens et américains ont vécu sur un petit nuage ce lundi. En cause : l’annonce par les groupes pharmaceutiques Pfizer et BioNTech de résultats très encourageants concernant leur candidat vaccin qui permettent d’enfin entrevoir une issue à cette crise. Mais ce n’est pas la seule explication. Les Bourses européennes connaissaient déjà de belles progressions avant cette annonce tombée sur le temps de midi et les marchés asiatiques avaient aussi clôturé en hausse quelques heures auparavant.