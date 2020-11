Rebondissement au Standard: l’homme d’affaires François Fornieri n’entrera finalement pas dans le capital du club

L’accord conclu en août entre l’homme d’affaires liégeois et le club ne tient plus.

L’homme d’affaires liégeois François Fornieri, patron de la société pharmaceutique Mithra, n’entrera finalement pas dans le capital du Standard. Le club rouche a annoncé la nouvelle ce mardi matin.

« Le Standard de Liège et Bruno Venanzi ont mis un terme à leur négociation avec Monsieur Fornieri pour un partage du capital de la S.A. Standard de Liège », peut-on lire dans le communiqué du club. « Avec plus de 99 % des actions du club, Bruno Venanzi en reste l’actionnaire majoritaire et le Président. »

En août dernier, le club liégeois avait pourtant annoncé un accord avec Fornieri, qui devait en principe prendre au moins 50 % de l’actionnariat rouche et devenir coadministrateur délégué avec Bruno Venanzi, qui aurait gardé son poste de Président.