Diego Maradona, opéré d’un hématome au cerveau, pourra quitter l’hôpital dans les prochains jours

Diego Maradona se remet bien de son opération au cerveau subie la semaine dernière. Selon son médecin Leopold Luque, il pourra quitter l’hôpital de Buenos Aires dans les prochains jours. « Diego veut rentrer chez lui et nous regardons quand cela sera possible », a déclaré Luque à la presse présente à la sortie de l’hôpital.

« Il s’agit aussi de savoir où il va poursuivre son rétablissement, mais pour l’instant je peux dire qu’il va bien », a assuré Luque. La semaine dernière, quelques jours après son 60e anniversaire, Maradona a été admis dans un hôpital de La Plata. Il présentait des symptômes d’anémie et de déshydratation. Un scanner a révélé un caillot de sang entre son cerveau et son crâne et il a été transféré dans un hôpital de la capitale argentine où il a été opéré.