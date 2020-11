Brussels Airport: le Médiateur dénonce la cohue et le non respect répété des mesures sanitaires

Le Médiateur fédéral de l’aéroport national, Philippe Touwaide a adressé un nouveau courrier aux autorités fédérales de la Mobilité et à la Direction Générale du Transport Aérien pour témoigner de la « cohue et du non respect des mesures sanitaires » à l’aéroport de Zaventem dans le cadre de la pandémie de Covid-19, au cours des trois derniers week-ends.

« Au cours des trois derniers week-ends, il y a chaque fois eu des incidents regrettables dans les halls de l’aéroport de Bruxelles-National : 24 et 25 octobre 2020, chaos dans les tests COVID, refus d’embarquement, retards dans les résultats des tests ; 31 octobre et 1er novembre 2020, cohue aux départs, non respect des règles sanitaires, absence de masques et de distanciation sociale ; 7 et 8 novembre 2020, cohue aux départs, non respect des règles sanitaires, absence de masques et de distanciation sociale », a-t-il dénoncé.