Hockey sur gazon: les championnats de division d’honneur pourront reprendre le 22 novembre

Il aura finalement fallu attendre quelques jours de plus mais le protocole proposé, jeudi dernier, par l’ARBH auprès des 2 Ministres des sports a été validé et signé, mardi soir, par Valérie Glatigny et Ben Weyts. Cela signifie que la compétition en division d’honneur dames et messieurs pourra bel et bien reprendre, comme souhaité, le dimanche 22 novembre. Ce qui permettra de boucler, avant les fêtes de Noël, le 1er tour de la compétition domestique en disputant les 5 dernières journées encore au programme ainsi que les rencontres de rattrapage. « Nous avons eu des discussions très constructives avec les différents cabinets afin de peaufiner le protocole proposé qui était basé sur les documents élaborés et approuvés par d’autres fédérations comme le basket, le volley ou le football », se réjouissait tout naturellement Serge Pilet, le secrétaire-général de la Fédération. « Toutefois, nous avions déjà rapidement été fixés sur un retour positif suite à notre proposition.