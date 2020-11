Diables rouges: Thorgan Hazard a tout d’un grand

Dans la famille Hazard, il n’y a plus un seul mais bien deux phénomènes du ballon rond. D’un côté, il y a Eden. Le grand frère, le capitaine des Diables, la superstar mondiale. Un joueur hors-norme, pour qui tout a toujours semblé si facile, trop facile même, du moins avant son arrivée au Real. Et puis il y a Thorgan, l’un des petits frères, dont l’ascension a été plus lente, plus régulière aussi, que ce soit en club ou en sélection. Mais qui, aujourd’hui, s’est fait un prénom à force de travail et de patience. Transféré en 2019 contre 25,5 millions d’euros à Dortmund, il s’y est d’emblée imposé, inscrivant 7 buts et délivrant 14 assists en 43 matches, la saison dernière.