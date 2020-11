Coronavirus: les provinces de Liège et du Hainaut toujours plus touchées (infographie)

Dans son rapport de l’Institut de santé publique, Sciensano indique que le nombre de patients hospitalisés avait retrouvé son niveau d’il y a une semaine. Si l’épidémie ralentit à Liège et dans le Hainaut, les deux provinces restent les plus touchées.

Le nombre de patients hospitalisés des suites du Covid-19, en recul retrouve son niveau de la semaine dernière, avec 7.217 personnes soignées en milieu hospitalier lundi, indique le rapport de l’Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Les personnes qui nécessitent des soins intensifs sont cependant 13% plus nombreuses qu’il y a une semaine: leur nombre est de 1.474.

Hainaut et Liège plus touchées

Les provinces du Hainaut et de Liège sont les plus touchées. Leurs taux de contaminations par nombre d’habitants sont les plus élevés du pays et elles enregistrent respectivement 11.758 et 9.453 cas en une semaine. L’épidémie y ralentit cependant: les baisses se chiffrent respectivement à -42% et -54% en sept jours.