Diables rouges: revivez les derniers affrontements entre la Belgique et la Suisse (vidéos)

La « Nati » est, après deux de nos voisins, les Pays-Bas (127 duels) et la France (74), le troisième adversaire le plus souvent rencontré par la sélection belge (l’Angleterre (24), l’Espagne (23) et l’Italie (21) suivent). Tout le monde a encore en mémoire le triste déplacement à Lucerne, le 18 novembre 2018, lorsque les Diables avaient gaspillé un avantage de deux buts pour subir un véritable camouflet, enregistrant leur plus grosse défaite depuis neuf ans et un 5-0 en Espagne. Les Diables gardent donc un (très) mauvais souvenir de leur dernier affrontement face à la Suisse, mais ils conservent un bilan positif avec 14 victoires, 6 nuls et 9 défaites, leur dernière défaite à domicile contre la « Nati » remontant au 20 novembre 1960, lors des qualifications pour la Coupe du monde. Revivez les derniers affrontements…