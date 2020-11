L’ancien conseiller d’Antoine Griezmann n’est pas tendre avec Lionel Messi: «C’est le régime de la terreur au Barça»

Arrivé il y a plus d’un an au Barça en provenance de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann peine à trouver ses marques et à s’imposer aux côtés de Lionel Messi, le capitaine et la star du club catalan. Cette situation pose question tant en Espagne qu’en France, mais le champion du monde 2018 reste optimiste et se dit serein quant à son rôle avec les Blaugranas.

Eric Olhats, l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, a brisé le silence concernant le cas du Français. « Antoine est arrivé dans un club en grosse difficulté où Messi a des vues sur tout », avance le principal intéressé pour France Football. « Il est à la fois un empereur et un monarque et il n’a pas vu l’arrivée d’Antoine d’un bon œil. Son attitude a été déplorable, il lui a fait ressentir. J’ai toujours entendu Antoine dire qu’il n’y avait pas de souci avec Messi, mais jamais l’inverse. C’est le régime de la terreur. Soit tu es avec lui, soit tu es contre lui ».