Frank de Boer face à Luis Enrique, un Pays-Bas-Espagne estampillé Barça

Un amical aux couleurs du Barça : le duel entre les Pays-Bas et l’Espagne mercredi (20h45) marque les retrouvailles entre les sélectionneurs Luis Enrique et Frank de Boer, ex-coéquipiers au FC Barcelone, symbole des liens forts entre le football néerlandais et le jeu à la barcelonaise.

Dix-sept ans après la fin de leur aventure commune au Barça, Luis Enrique et Frank de Boer se retrouvent mercredi à Amsterdam dans l’évocateur stade Johan-Cruyff, figure tutélaire du foot « oranje » comme du jeu « blaugrana ».

Et pour cette revanche de la finale du Mondial-2010 remportée par l’Espagne, les deux techniciens s’affrontent à la tête de deux des meilleurs nations au monde, lancées dans la dernière ligne droite de la Ligue des nations en 2020 et vers l’Euro en 2021.

Nés à sept jours d’intervalle il y a un peu plus de 50 ans – le 8 mai 1970 pour le premier, le 15 mai pour le second –, Luis Enrique et Frank de Boer ont évolué ensemble lors de 122 des 214 matches que l’ex-défenseur néerlandais a disputés avec les Barcelonais entre 1999 et 2003.